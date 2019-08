Prager Ikem startet Zusammenarbeit mit Israel bei Nierentransplantation

Das Prager Institut für klinische und experimentelle Medizin (Ikem) hat eine Zusammenarbeit mit Israel in der paarweisen Transplantation der Nieren von lebenden Spendern gestartet. Ikem und das Nationale Transplantationszentrum des Staates Israel hätten dazu ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet, informierte das Prager Institut am Montag in einem Pressebericht. Seit dem Jahr 2016 besitzt Ikem einen ähnlichen Vertrag mit Österreich.

Die erste Operation in der Partnerschaft mit Israel sei noch für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant, heißt es in dem Pressebericht.