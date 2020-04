Prager Flughafen entlässt 450 Mitarbeiter wegen Corona-Krise

Wegen der Corona-Krise wird der Václav-Havel-Flughafen in Prag bis zu 450 Mitarbeiter entlassen. Die ersten Entlassungen sind für Ende Mai zu erwarten. Der Grund für diesen harten Einschnitt ist der fehlende Flugverkehr. Aufgrund der Krise ist die Mehrzahl der Fluglinien eingestellt worden, teilte die Flughafenverwaltung am Donnerstag über das Internetportal Zdopravy.cz. mit. Auf dem Flughafen sind insgesamt rund 2900 Menschen beschäftigt.

Trotz aller Anstrengungen sei es nicht gelungen, die Streichung von Arbeitsplätzen zu verhindern, heißt es in der Erklärung der Verwaltung. Der unmittelbare Grund für die Reduzierung sei der massive Abbau des Flugverkehrs als Folge der Krise, unterstrich Flughafensprecher Roman Pacvoň. Im vergangenen Jahr wurde auf dem Flughafen die Rekordzahl von 17,8 Millionen Reisenden abgefertigt. Wegen der Krise wird dieser Wert in diesem Jahr mit großem Abstand verfehlt werden. Und auch danach sei noch länger mit keinen hohen Zahlen zu rechnen. Einer Prognose der Flughafenverwaltung zufolge werde man in Prag im nächsten Jahr um die zehn Millionen Passagiere abfertigen. Und zu der letztjährigen Statistik werde man erst wieder in drei Jahren aufschließen, heißt es.