Prager Feuerwehr bei internationaler Ehrung auf Platz zwei

Das Feuerwehrkorps der tschechischen Hauptstadt hat beim prestigeträchtigen Magirus-Award den zweiten Platz belegt. Vergeben wurde die Auszeichnung am Freitag in Ulm. Die Jury begründete die Ehrung der Prager Feuerwehrleute mit deren großartigem Einsatz beim Hotelbrand in der Straße Náplavní am Moldauufer.

Den ersten Platz belegte in diesem Jahr eine Löschmannschaft aus der brasilianischen Metropole São Paulo. Der Conrad Dietrich Magirus Award wird seit 2012 vergeben und gilt als Oscar der Feuerwehren.