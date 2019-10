Prager Burg öffnet für zwei Wochenende den Hirschgraben

Anlässlich der Staatsfeiertage wird der Hirschgraben auf der Prager Burg für zwei Wochenenden für Besucher geöffnet. Das teilte die Präsidialkanzlei am Mittwoch mit. Die Öffentlichkeit kann den Burggraben am 26. und 27. Oktober sowie am 16. und 17. November besuchen.

Die Naturschlucht auf der nördlichen Seite der Burganlage war seit der Amtszeit von Staatspräsident Václav Havel für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Vor zwei Jahren wurde sie wegen der Einführung von Sicherheitskontrollen für Besucher der Prager Burg geschlossen.