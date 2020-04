Prager Burg öffnet am 25. Mai für den Besucherverkehr

Das Gelände der Prager Burg wird für die Öffentlichkeit erneut am 25. Mai geöffnet, und der Schlosspark in Lány bei Prag noch um zwei Wochen früher. Die Details zur Wiederöffnung des Burggeländes werde die Burgverwaltung später veröffentlichen, gab Präsidentensprecher Jiří Ovčáček am Mittwoch bekannt. Die Prager Burg ist seit Jahrzehnten der Sitz des Präsidenten, das Sommerschloss Lány die Residenz des Staatsoberhauptes. Beide Liegenschaften sind wegen der Coronavirus-Pandemie und dem dadurch ausgerufenen Notstand seit Mitte März für die Öffentlichkeit geschlossen.

Der Schlosspark in Lány wird zu den geläufigen Besucherzeiten am 11. Mai geöffnet, informierte Ovčáček.