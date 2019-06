Prager Burg bleibt beliebtestes Reiseziel Tschechiens

Die Prager Burg war im vergangenen Jahr erneut die größte Attraktion für Touristen in Tschechien. Insgesamt 2,44 Millionen Menschen haben die Burganlage auf dem Hradschin besucht, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr 2017. Die Rangliste der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten wurde am Donnerstag von der Agentur CzechTourism veröffentlicht.

Den zweiten beziehungsweise dritten Platz belegten ebenfalls wie im Vorjahr die Seilbahn auf den Laurenziberg (Petřín) in Prag und der Prager Zoo. Den touristischen Magneten in der Hauptstadt folgte die revitalisierte Gruben- und Hüttenanlage Dolní Vítkovice in Ostrava / Ostrau auf Rang vier.