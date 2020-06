Prag wird zum Austragungsort der EM im Kanu-Slalom im September

In Prag werden im Herbst die Europameisterschaften im Kanu-Slalom ausgetragen. Die Wettkämpfe werden vom 18. bis 20. September am Moldau-Wildwasserkanal im Prager Stadtteil Troja stattfinden, gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Der Europäische Kanuverband habe am vergangenen Freitag darüber entschieden, hieß es.

Die EM im Kanu-Slalom war ursprünglich für den Mai in London geplant, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.