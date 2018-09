Prag will Öffnungszeiten in Klubs und Gaststätten regulieren. Der Stadtrat hat am Dienstag eine entsprechende Verordnung gebilligt. In den folgenden Monaten können sich einzelne Stadtteile dazu äußern, wie ein Sprecher des Magistrats mitteilte.

Die Verordnung basiert auf dem Vorschlag des ersten Prager Stadtbezirks. Demzufolge sollen Gaststätten und Klubs in Straßen, wo ein reges Nachtleben stattfindet, spätestens um 2 beziehungsweise 3 Uhr schließen.