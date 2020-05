Prag und Moskau planen Besprechungen zum Schutz von Kriegsdenkmälern

In der angespannten Lage zwischen Prag und Moskau ist Russland bereit, mit Tschechien auf der Grundlage des beiderseitigen Vertrages über Zusammenarbeit von 1993 zu verhandeln. Die russische Botschaft in Prag und das tschechische Außenministerium haben dies am Freitag beziehungsweise Samstag bestätigt. Tschechien hat um die Besprechungen unter anderem wegen der Streitigkeiten wegen der Beseitigung einer Statue des sowjetischen Marschalls Ivan Konew aus einem Platz in Prag ersucht. Die russische Staatsanwaltschaft leitete in Folge dessen ein Strafverfahren gegen das Rathaus des sechsten Prager Stadtbezirks ein.

Der russischen Seite zufolge soll nun vor allem über die Erfüllung von internationalen Verpflichtungen beim Schutz der Kriegsdenkmäler verhhandelt werden. Tschechien ist überzeugt, mit der Entfernung der Statue gegen keinen tschechisch-russischen Vertrag verstoßen zu haben. Das Denkmal soll später im Museum für die Geschichte des 20. Jahrhunderts untergebracht werden, das erst im Entstehen ist.