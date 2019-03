Prag stimmt Exhumierung von Widerstandskämpferin Mašínová zu

Die Widerstandskämpferin Zdena Mašínová kann aus einem Massengrab auf dem Friedhof Prag-Ďablice exhumiert werden. Darauf einigten sich die Stadtverwaltung und die Tochter Mašínovás, Zdena Mašínová, am Montag. Die Stadt war zuvor gegen eine Umbettung, da man Schierigkeiten bei der Identifizierung der weiteren Toten in dem Grab befürchtete.

Zdena Mašínová stand als Ehefrau des Widerstandskämpfers Josef Mašín dem Widerstand gegen die nationalsozialistische Besatzung nahe. Deswegen wurde sie unter anderem von der Gestapo inhaftiert. Nach der gewalttätigen Flucht ihrer Söhne Josef und Ctirad Mašín aus der nunmehr sozialistischen Tschechoslowakei wurde sie erneut verhaftet. Sie starb 1956 als Zwangsarbeiterin in Pardubice / Pardubitz und wurde in einem Massengrab in Prag-Ďablice verscharrt.