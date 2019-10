Prag kündigt Memorandum mit dem E-Scooter-Betreiber Lime

Die Prager Stadtverordneten haben am Montag ein Ende des Memorandums mit dem E-Scooter-Anbieter Lime beschlossen. Das US-Unternehmen habe wichtige Punkte des Papiers missachtet, heißt es zur Begründung. Unter anderem konnte es nicht sicherstellen, dass die Roller ordnungsgemäß geparkt würden. Die Aufhebung des Memorandums zwischen Prag und Lime bedeutet jedoch kein Verbot der E-Scooter auf dem Gebiet der Stadt.

Seit gut einem Jahr bietet Lime in der tschechischen Hauptstadt rund 1500 elektrische Roller zum Verleih an. In den vergangenen Monaten mehrten sich jedoch die Beschwerden von Anwohnern. Lime hat angekündigt, über ein neues Memorandum mit der Prager Verwaltung verhandeln zu wollen.