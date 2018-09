Prag in neuem Licht sehen

Die Touristenhochburg Prag verwandelt sich zum sechsten Mal in ein buntes Lichtermeer. Das Signal-Festival, das in diesem Jahr von11. bis 14. Oktober stattfindet, lockt auch viele Besucher aus Deutschland in die Moldaumetropole. Unter dem Motto „Prag in einem neuen Licht erleben“ haben die Organisatoren wieder Künstler aus aller Welt eingeladen.

Neu zu entdecken ist in diesem Jahr das das ehemalige Prager Scherben- und heutige Szeneviertel Karlín. Unter anderem hebt das baskische Studio Hotaru Visual Gurrilla die Fassade einer historischen Kaserne aus dem 19. Jahrhundert mit einem 3D-Videomapping hervor