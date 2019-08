Prag gedenkt der Opfer des Roma-Holocausts

Die tschechische Hauptstadt Prag erinnert am Freitag an die Opfer des Roma-Holocausts. Der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten) und weitere Stadtvertreter haben dazu am Gebäude des Neuen Rathauses, in dem der Magistrat der Stadt tagt, eine Roma-Flagge gehisst. Im siebten Prager Stadtbezirk wurde eine solche Flagge auf dem Wasserturm im Stadtteil Letná platziert. Eine Roma-Fahne weht ebenso auf dem Rathaus des ersten Stadtbezirks. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden im Konzentrationslager Auschwitz nahezu 3000 Roma ermordet.

„An diesem Tag ist es wichtig, daran zu erinnern, damit jeder weiß, wohin der Hass auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe führen kann. Solche Dinge dürfen sich nie mehr wiederholen“, sagte OB Hřib. Die Roma-Flaggen an den Prager Gebäuden bleiben bis zum Abend gehisst. Abschließend wird dann auf dem Platz des Friedens eine Gedenkkundgebung stattfinden, bei der unter anderem die Namen der Opfer einzeln verlesen werden.