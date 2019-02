Prag führt Gratis-ÖPNV beim Smogalarm ein

Die tschechische Hauptstadt führt kostenlose Nutzung der Nahverkehrsmittel beim Smog-Alarm ein. Darüber haben die Prager Stadträte am Montag entschieden. Diese Maßnahme soll ein klares Signal an die Bürger geben, dass sich die Umwelt im Fall der Ausrufung eines Smogalarms in einer Krisenlage befinde, die Gesundheit bedrohe, führte der stellvertretende Oberbürgermeister Adam Scheinherr (Praha Sobě) an.

Die Null-Tarife sollen sich auch für die Bahn gelten. Die Kosten, die die Stadt übernimmt, werden auf fünf Millionen Kronen (192.000 Euro) pro Tag geschätzt. Der Magistrat bereitet auch weitere Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung vor, unter anderem soll das Heizen mit festen Brennstoffen reguliert werden.