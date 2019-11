Prag erweitert gebührenpflichtige Parkzonen

Die Stadt Prag hat die gebührenpflichtigen Parkzonen am Montag ausgeweitet. Die Erweiterung betrifft die Stadtbezirke 5 und 6. Im kommenden Jahr sind weitere Parkzonen in Prag 4 und 9 vorgesehen.

Der Magistrat hat im vergangenen Jahr rund 650,5 Millionen Kronen (25,5 Millionen Euro) an Parkgebühren kassiert. Anwohner können für die sogenannten blauen Zonen bei der Stadt eine dauerhafte Parkerlaubnis erwerben, für eine Parkkarte zahlen sie jährlich umgerechnet 1200 Kronen (47 Euro). Elektroautos dürfen kostenlos parken und Hybridfahrzeuge für günstigere Preise.

Kurzzeitiges Parken für Nicht-Anwohner ist nur in Straßen mit Parkautomaten sowie in manchen Stadtteilen kostenlos am Wochenende möglich.