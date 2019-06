Prag erwartet möglicherweise größte Demonstration seit 1989

Laut den Veranstaltern werden am Sonntag bis zu 350.000 Menschen zu einer Demonstration gegen die Regierung von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) auf der Prager Letná-Anhöhe erwartet. Der Protest wird von der Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ organisiert, die dem Regierungschef einen massiven Interessenskonflikt bei der Vergabe von Fördergeldern an dessen Ex-Konzern Agrofert sowie eine mögliche Einflussnahme in Ermittlungsverfahren vorwirft.

Neben den Pragern wollen auch viele Menschen aus den Regionen in der Hauptstadt demonstrieren, weshalb die tschechischen Eisenbahngesellschaften sämtliche Verbindungen verstärkt haben. Sowohl die Polizei als auch das Rote Kreuz planen eine massive Präsenz am Ort des Protestes.

Der bisher größte Protest auf der Letná-Anhöhe fand im Jahr 1989 gegen das damalige kommunistische Regime statt, wobei sich dort rund 750.000 Menschen versammelten. Als die größten Proteste nach der Wende gelten die Gewerkschaftsdemonstrationen gegen die Sparpolitik von Premier Petr Nečas 2009. Damals gingen bis zu 160.000 Menschen auf die Straße.