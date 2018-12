Prag erwartet Besucheransturm im Advent

Viele Touristen aus Europa wollen sich von der Prager Adventsstimmung verzaubern lassen. Die städtische Tourismusagentur Prague City Tourism rechnet für den Dezember mit einer Rekordzahl von 700.000 Besuchern in der tschechischen Hauptstadt. Dies gab die Agentur in einer Mitteilung am Samstag bekannt.

Laut Prague City Tourism dürfte es vor allem Deutsche, Russen und Briten in der Vorweihnachtszeit nach Prag ziehen. Seit einigen Jahren investiert die Moldaumetropole in Weihnachtsmärkte und Advents-Events und will so Städten wie Dresden, Wien oder Nürnberg konkurrieren.