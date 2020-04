Prag eröffnet Arbeiten zur Umgestaltung des unteren Wenzelsplatzes

Mit dem symbolischen Hammerschlag auf einen Stein haben Vertreter des Prager Magistrats am Mittwoch die Arbeiten zur Umgestaltung des Wenzelsplatzes in seinem unteren Teil feierlich eröffnet. Die ersten Arbeiter erscheinen am Donnerstag, um das Einzäunen der Baustelle vorzunehmen. Die Umgestaltung des berühmten Platzes in seinem westlichen Teil beginnt am Montag. Dabei soll die Fußgängerzone zu Lasten des Autoverkehrs vergrößert werden, hinzukommen sollen außerdem mehrere Trinkbrunnen und Grünflächen. Die Innovation wird in etwa 330 Millionen Kronen (12 Millionen Euro) kosten und soll im Dezember 2021 komplett vollzogen sein, sagte Prags Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten-Partei) am Mittwoch vor Journalisten. An der feierlichen Eröffnung der Baumaßnahme nahmen weitere Vertreter der Hauptstadt und der Firmen teil, die die Umgestaltung durchführen werden.

In etwas weiterer Zukunft soll auch der obere Teil des Wenzelsplatzes verändert werden. Geplant ist dabei unter anderem die Rückkehr einiger Straßenbahnlinien.