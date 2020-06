Prag billigt Voucher-System zur Tourismusförderung

Der Prager Stadtrat hat am Montag ein Projekt zur Förderung des Tourismus in der Hauptstadt durch Voucher gebilligt. Jeder Besucher, der in Prag übernachtet, soll demzufolge ein Gutschein erhalten, der ihm unter anderem den Besuch einer Kulturveranstaltung ermöglicht.

Die Hauptstadt zahlt aus ihrem Haushalt in das Voucher-System und die Kampagne „In Prag wie zu Hause“ insgesamt 121 Millionen Kronen (4,4 Millionen Euro). Die Aktion startet am 1. Juli, wie Stadträtin Hana Třeštíková (Praha Sobě) am Montag vor Journalisten mitteilte. Das Projekt sei in der ersten Phase für tschechische Touristen bestimmt. Es werde auf ausländische Besucher erweitert, nachdem die Einreise in die Tschechische Republik aus touristischen Gründen erlaubt worden sei, sagte Třeštíková.