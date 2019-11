Prag bei Lebensqualität auf Platz 13

Prag belegt bei der Lebensqualität in einem weltweiten Vergleich Platz 13. Dies geht aus dem neuen Pisca-Index des Consulting-Unternehmens D&L Partners hervor, der am Freitag veröffentlich wurde. Demnach sprechen vor allem die hohe Dichte an Ärzten und die öffentliche Sicherheit für die tschechische Hauptstadt.

Der Pisca-Index bewertet Kriterien wie Sicherheit, Gesundheitswesen oder Zugang zu Bildungseinrichtungen. Auf Platz eins konnte sich Zürich platzieren, gefolgt von Wien. Auf dem letzten Platz findet sich wiederum das ägyptische Kairo.