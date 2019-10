Präsidentenkanzlei weigert sich, Strafe wegen Verstoß gegen Auskunftspflicht zu zahlen

Die Kanzlei von Staatspräsident Miloš Zeman hat sich geweigert, für die Strafe wegen eines Verstoßes gegen die Auskunftspflicht aufzukommen. Stattdessen musste das Finanzministerium zahlen, berichtete die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Montagsausgabe. So hatte die Präsidentenkanzlei widerrechtlich Informationen über die Höhe der Entlohnung seiner Mitarbeiter zurückgehalten. Ein Gericht ordnete dafür eine Strafe in Höhe von insgesamt 70.000 Kronen (2700 Euro). Das Finanzministerium zahlte, doch die Präsidentenkanzlei weigerte sich, die Summe zu erstatten.

Um die Auskünfte hatte der Politaktivist Luděk Maděr gebeten. Er wollte wissen, wie hoch die Bezüge unter anderem von Präsidentensprecher Jiří Ovčáček oder von Protokollchef Jindřich Forejt in den Jahren 2013 und 2014 waren. Die Präsidentenkanzlei schickte die geforderten Angaben erst nach 19 Monaten, knapp vor Beginn des Gerichtsprozesses in dem Fall. Laut einem Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom Oktober 2014 bezieht sich die Auskunftspflicht auch auf Informationen über die Gehälter leitender Staatsangestellter.