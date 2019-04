Präsident Zeman wirft Ex-Justizminister im Fall Nikulin Servilität vor

Im Fall der Auslieferung des mutmaßlichen russischen Hackers Jewgeni Nikulin an die USA hat Staatspräsident Miloš Zeman dem damaligen Justizminister Robert Pelikán Servilität vorgeworfen. Der Justizminister sollte ein souveränes Tschechien repräsentieren und nicht wie ein unterwürfiger Bediensteter einer fremden Großmacht handeln, so Zeman in einer Talkshow des Privatsenders TV Barrandov am Donnerstag. Das Verfassungsgericht urteilte Anfang dieser Woche, dass die Auslieferung Nikulins an die USA rechtswidrig gewesen sei.

Nach langen juristischen Auseinandersetzungen war Nikulin im März 2018 an die USA ausgeliefert worden. Die amerikanischen Ermittler werfen ihm unter anderem vor, die Zugangsdaten von rund 117 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerks LinkedIn gestohlen zu haben. Auch Russland hatte die Auslieferung seines Staatsbürgers gefordert.