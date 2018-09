Präsident Zeman wird in Jerusalem vor Israels Knesset sprechen

Tschechiens Präsident Miloš Zeman wird als erster Repräsentant seines Landes eine Rede vor der Knesset, dem Einkammerparlament des Staates Israel, halten. Während seines Staatsbesuchs im November wird er mit israelischen Spitzenpolitikern zusammentreffen und das Tschechische Haus in Jerusalem eröffnen. In dieser Einrichtung werden Filialen der staatlichen Agenturen CzechTrade und CzechTourism ihren Sitz haben. Zudem werden hier zahlreiche kulturelle Veranstaltungen stattfinden, informierte am Dienstag die Nachrichtenagentur ČTK.

Während seines Besuchs in Israel wird der Präsident ebenso an einem Empfang teilnehmen, der ganz im Zeichen des 100. Jahrestages der Gründung der Tschechoslowakei stehen soll. Dies werde der erste Empfang sein, den irgendein Land auf dem israelischen Gebiet von Jerusalem ausrichten wird, heißt es. Bestätigten Angaben zufolge wird Zeman am 25. November nach Israel abfliegen und am 28. oder 29. November in Prag zurückerwartet.