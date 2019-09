Präsident Zeman weilt zu dreitägigem Besuch in Serbien

Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman ist am Dienstag zu einem dreitätigen Besuch in Serbien eingetroffen. Auf dem Flughafen in Belgrad wurde er von seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vucić empfangen. Danach suchten beide Staatsmänner die Gedenkstätte der Verteidiger Belgrads aus dem Ersten Weltkrieg auf. Im Beinhaus mit den sterblichen Überresten Hunderter Kämpfer legten Zeman und Vucić beim Mahnmal Kränze nieder. Am Abend traf sich Zeman zudem mit tschechischen Landsleuten, die in Serbien leben.

Den wichtigsten Teil seines Besuchs absolviert Zeman am Mittwoch. Dann trifft er sich mit Amtskollegen Vucić und weiteren Spitzenpolitikern Serbiens zu offiziellen Gesprächen.