Präsident Zeman unterstützt Sozialdemokraten bei Europawahlen

Staatspräsident Miloš Zeman will bei den Europawahlen im Mai die Sozialdemokraten wählen. Dies sagte er bei seiner Rede beim Parteitag der Partei in Hradec Králové / Königgrätz am Freitag. Die Sozialdemokraten sollten sich dabei nicht von schlechten Umfragen irritieren lassen, diesen könne man nicht vertrauen, so Zeman. Die Europawahl findet in Tschechien am 24. und 25 Mai statt.

Bei Parteitag warnte Zeman seine ehemaligen Parteigenossen vor einem falschen Kurs. Das Potential der Sozialdemokraten liege bei den 4,5 Millionen Arbeitern im Land und nicht bei jungen urbanen Liberalen, so das Staatsoberhaupt. Er kritisierte damit indirekt Außenminister Tomáš Petříček, der die Partei vor allem in traditionell konservativen Großstädten wählbar machen will.