Präsident Zeman trifft ausländische Diplomaten

Er gratuliere ihnen, dass sie in einem erfolgreichen Land und der schönsten Stadt der Welt seien. Dies sagte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman zu ausländischen Diplomaten, die er am Sonntag auf der Prager Burg empfangen hatte. Das Staatsoberhaupt hob dabei die niedrige Arbeitslosigkeit hierzulande hervor sowie die Schönheiten Tschechiens.

Stellvertretend für alle versammelten Diplomaten dankte der Apostolische Nuntius in Tschechien, Charles Daniel Balvo, Zeman für den Empfang. Das treffen mit den Vertretern der Botschaften in Prag findet traditionell am Vorabend des tschechischen Nationalfeiertages am 28. Oktober statt.