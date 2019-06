Präsident Zeman steht weiter hinter Premier Babiš

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman hat Premier Andrej Babiš im Hinblick auf die massiven Demonstrationen in Prag am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. Dies ist das Ergebnis eines Treffens der beiden Spitzenpolitiker am Samstag auf Schloss Lány. Weitere Themen der Gespräche waren der kommende Haushalt sowie die EU-Politik der Regierung. Im Streit um Kulturminister Antonín Stanek wolle sich Präsident Zeman kommende Woche mit dessen designiertem Nachfolger Michal Šmarda beraten, so Babiš nach dem Treffen.

Am Sonntag werden auf der Prager Letná-Anhöhe erneute Proteste gegen die Regierung von Babiš erwartet. Die Organisatoren stören sich vor allem am mutmaßlichen Interessenskonflikt des Premiers wegen Fördergeldern an dessen Ex-Konzern Agrofert. Erwartet wird die größte Demonstration hierzulande seit 1989.