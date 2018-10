Präsident Zeman sorgt mit Äußerung zu Fall Khashoggi für Empörung

Staatspräsident Miloš Zeman hat einen makabren Scherz zum Tod des saudischen Journalisten und Regierungskritikers Jamal Khashoggi wiedergegeben. Er habe im Internet eine „schöne Fotografie“ von sich selbst gesehen, sagte der 74-Jährige am Mittwoch am Rand einer Rede im Abgeordnetenhaus. „Auf diesem Foto ist eine Sprechblase: Ich mag Journalisten – und ich lade sie vielleicht zu einem Abendessen in die saudische Botschaft ein“, führte Zeman demnach weiter aus.

Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Zeman ist bereits in der Vergangenheit mit abfälligen Äußerungen über Journalisten aufgefallen. Tschechische Politiker reagierten entsetzt auf die neueste Äußerung Zemans. Dies sei „eine rücksichtslose Erbärmlichkeit“, schrieb der Europaabgeordnete Pavel Telička bei Twitter. Dem Präsidenten sei nicht einmal der Tod eines unschuldigen Menschen heilig, kritisierte der Vorsitzende der konservativen Top 09, Jiří Pospíšil.