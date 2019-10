Präsident Zeman nimmt Neurekruten Eid ab

Einen Tag vor dem Nationalfeiertag nimmt Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman knapp 900 neuen Soldaten auf der Prager Burg den Eid ab. Ein Großteil der Rekruten geht in die Grundausbildung, einige treten ihr Studium an der Militärakademie in Vyškov an. Anschließend trifft sich das Staatsoberhaupt mit ausländischen Diplomaten.

Tschechien hat im Jahr 2005 die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft und die Streitkräfte zu einer Berufsarmee umgewandelt. Derzeit dienen hierzulande 21.500 Soldatinnen und Soldaten an der Waffe. Die Armeeleitung beklagt sich jedoch langfristig über einen Mangel an Neuzugängen.