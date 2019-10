Die Türkei hat nach der Meinung von Präsident Miloš Zeman bei der Militäroffensive in Syrien Kriegsverbrechen begangen. Der Staat sollte deswegen nicht EU-Mitglied werden, sagte Zeman in einem Interview für den privaten TV-Sender Barrandov, das am Donnerstagabend gesendet wurde.

Die Türkei komme unter Recep Tayyip Erdogan dem radikalen, mörderischen Islamismus näher, meint Zeman.