Präsident Zeman kommt zu 30 Jahren Mauerfall nach Berlin

Staatspräsident Miloš Zeman wird am 9. November zu den Feierlichkeiten rund um 30 Jahre Mauerfall nach Berlin kommen. Dies bestätigte der Leiter der auswärtigen Abteilung der Präsidialkanzlei, Rudolf Jindrák, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Demnach plant das tschechische Staatsoberhaupt bisher für den Herbst noch zwei weitere Auslandsreisen. Die erste führt in Anfang September nach Warschau. In der polnischen Hauptstadt nimmt er an den Gedenkveranstaltungen zum Beginn des Zweiten Weltkriegs teil.

Am 10. September reist Miloš Zeman zu einem Staatsbesuch nach Serbien. Anfang Oktober will der tschechische Präsident dann seine Amtskollegen aus den übrigen drei Visegrád-Staaten Polen, Slowakei und Ungarn auf Schloss Lány bei Prag empfangen. An dem Treffen sollen zudem Präsidenten aus Balkan-Ländern teilnehmen.