Präsident Zeman informiert über seinen Gesundheitszustand

Präsident Miloš Zeman hat nach umfassenden medizinischen Untersuchungen in den vergangenen Tagen Informationen über seinen Gesundheitszustand veröffentlicht. Demzufolge leidet das Staatsoberhaupt an einer Ernährungsstörung und an einem Muskelschwund, der vor allem die Beine betrifft. Die Ärzte empfahlen ihm unter anderem eine Rehabilitation sowie eine vitamin- und proteinreiche Ernährung.

In der vergangenen Woche verbrachte Zeman einige Tage im Zentralen Militärkrankenhaus in Prag absolviert. Ziel des Aufenthalts war offiziell eine allgemeine Verbesserung des Gesundheitszustands des Staatsoberhauptes. Dabei wurden Zeman unter anderem Infusionen gegen Flüssigkeitsmangel und Ermüdung verabreicht.