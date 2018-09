Präsident Zeman in Deutschland: Treffen mit Verheugen

Staatspräsident Miloš Zeman ist bei seinem Deutschland-Besuch mit SPD-Politiker Günter Verheugen zusammengekommen. Das Gespräch am Mittwochabend fand hinter verschlossenen Türen statt. Den Presseinformationen nach stand dabei die Zukunft der EU im Mittelpunkt. Beide Politiker kennen sich aus den Zeiten der Verhandlungen über einen tschechischen EU-Beitritt. Zeman war damals Premier seines Landes und Verheugen europäischer Kommissar für die EU-Erweiterung.

Am Donnerstag traf Zeman in Potsdam mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) zusammen. Thema des Gesprächs waren angeblich die ökonomische Zusammenarbeit und aktuelle Lage in Deutschland. Am Abend wird Zeman mit Vertretern deutscher Firmen sprechen, die in Tschechien investiert haben.

Während seines dreitägigen Aufenthalts wird der tschechische Präsident zudem am Freitag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen. Zeman gilt als einer der schärfsten Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik in Europa. Am selben Tag ist auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) geplant. Bei einem gemeinsamen Mittagessen wollen die beiden Staatsoberhäupter unter anderem über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Wirtschaftsbeziehungen diskutieren.