Präsident Zeman im Krankenhaus

Präsident Miloš Zeman wurde am Donnerstag ins Zentrale Militärkrankenhaus in Prag aufgenommen. Dort soll er bis Sonntag bleiben, wie sein Sprecher Jiří Ovčáček mitteilte. Der Aufenthalt in der dortigen Klinik für Innere Medizin solle zur allgemeinen Verbesserung seines Gesundheitszustands beitragen, so Ovčáček.

Zeman hat sich Ende September einer gründlichen medizinischen Untersuchung im Militärkrankenhaus unterzogen. Dabei wurde laut Ärzten kein ernstes gesundheitliches Problem festgestellt. Dem Präsidenten wurden Infusionen wegen Flüssigkeitsmangel und Ermüdung empfohlen.