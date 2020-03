Präsident Zeman gegen Abzug der Nato-Kräfte aus Afghanistan

Der tschechische Präsident Miloš Zeman ist mit dem Abzug der Nato-Streitkräfte aus Afghanistan nicht einverstanden. Er befürchte, dass Taliban die afghanische Regierung stürzen und ein neues Zentrum des Terrorismus bilden werde. Diese würde die Drogenmafia finanzieren, wie es vor der US-amerikanischen Invasion im Land 2001 der Fall gewesen war, sagte Zeman in einem Interview gegenüber dem slowakischen Blatt Pravda am Donnerstag.

Den Abzug der Alliiertentruppen aus Afghanistan hält der tschechische Staatspräsident für eine Kapitulation vor den Terroristen und ein Zeichen der Feigheit. Dieses Vorgehen erinnere gewissermaßen an Zugeständnisse an den NS-Führer Adolf Hitler, so Zeman.