Präsident Zeman fordert lange Grenzschließung

Laut Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman sollten die Grenzen Tschechiens wegen der Coronavirus-Pandemie mindestens ein Jahr lang geschlossen bleiben. Dies sagte das Staatsoberhaupt in einem Radiointerview für den Privatsender Frekvence 1 am Sonntag. Die Bürger sollten die Schönheit ihrer Heimat genießen, so Zeman.

Wann die Grenzen Tschechiens sich weiter öffnen könnten, ist bisher unklar. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung die Ausreise tschechischer Bürger wegen triftiger Gründe gestattet. Zudem wird mit beispielsweise Kroatien und der Slowakei über Sonderregelungen im Sommer verhandelt. Gesundheitsminister Adam Vojtěch geht jedoch von einer langsamen Lockerung des Grenzregimes aus.