Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman empfängt Premier Andrej Babiš am Sonntag zum traditionellen Neujahrsessen. Dieses findet am Nachmittag auf Schloss Lány statt. Anders als in den Vorjahren werden die beiden Spitzenpolitiker nicht nur von ihren Ehefrauen, sondern auch von ihren Kindern begleitet.

Das Neujahrsessen ist eine rein gesellschaftliche Angelegenheit. Deshalb soll dabei auch nicht über die tagesaktuelle Politik gesprochen werden.