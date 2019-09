Präsident Zeman empfängt Premier Babiš zu Beratungen

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman empfängt am Montag Premier Andrej Babiš (Partei Ano) zu Beratungen über die Tagespolitik. Dies bestätigte ein Sprecher des Präsidenten. Die beiden Spitzenpolitiker treffen sich auf Schloss Lány.

Ein Thema der Gespräche dürften die Aussagen Zemans bei seiner Reise nach Serbien in der vergangenen Woche sein. Das Staatsoberhaupt forderte in Belgrad, die Anerkennung des Kosovo zu überdenken. Premier Babiš will die Haltung Tschechiens in dieser Frage nicht ändern, wobei er sich offen für eine Debatte gezeigt hat.