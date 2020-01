Präsident Zeman empfängt Parlamentsvorsitzende zu Neujahrsessen

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman empfängt am Dienstag die Vorsitzenden von Abgeordnetenhaus und Senat, Radek Vondráček (Partei Ano) und Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten), zum traditionellen Neujahrsessen. Thema der Gespräche zu Tisch dürften die internationale Politik und geplante Gesetze sein.

In der ersten Januarwoche hatte Zeman bereits Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und seine Familie zum Neujahresessen empfangen. Dieses lief in erster Linie ohne politische Beratuntgen statt. Dennoch sprachen die beiden Spitzenpolitiker šber die jüngsten Spannungen in Nahost.