Präsident Zeman bestätigt Reise nach China

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman wird im April am sogenannten 17+1-Gipfel in China teilnehmen. Dies bestätigte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Dienstag. Die Reise hatte der Chef der Präsidialkanzlei Vratislav Mynář bei einem Besuch in Peking vergangene Woche ausgehandelt.

Noch im Januar hatte Zeman seine Beteiligung an dem Treffen von Vertretern der Volksrepublik und zahlreicher mittel- und osteuropäischer Staaten infrage gestellt. Als Grund für sein Zögern gab das Staatsoberhaupt die schleppenden chinesischen Investitionen hierzulande an.