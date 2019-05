Präsident Zeman: Babiš soll mit Abberufung Staněks warten

Premier Andrej Babiš sollte laut Staatspräsident Milos Zeman mit der Abberufung von Kulturminister Antonín Staněk warten. Zunächst müssten die strafrechtlichen Ermittlungen abgeschlossen sein, die der Sozialdemokrat gegen den Chef der Prager Nationalgalerie Jiří Fajt und den Chef der Galerie Olomouc Michal Soukup veranlasst hat, so Zeman in einem Brief an Babiš. Staněk dürfe nicht für Vergehen bestraft werden, die er als Minister aufgedeckt habe.

Kulturminister Staněk steht in der Kritik, seitdem er die Galerie-Chefs Fajt und Soukup abgesetzt hat. Ein Audit hatte Ungereimtheiten bei der Wirtschaftsführung und bei Verträgen der Ausstellungshäuser festgestellt. Staněk kündigte er zu Ende Mai seinen Rücktritt an, der von Zeman jedoch abgelehnt wurde. Parteichef Jan Hamáček hatte bereits einen Nachfolger für Staněk bestimmt.