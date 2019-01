Präsident Zeman äußert sich kritisch zu Palach-Tat

Wer für seine Ideale kämpfen will, muss auch für sie leben. So kommentierte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman in einem Gespräch für die Zeitung Blesk die Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach vor 50 Jahren. Dennoch habe die Tat einen Effekt gehabt, denn sie sei wichtig beim Sturz des Kommunismus im Jahr 1989 gewesen, so der Präsident.

In dieser Woche wurde bei zahlreichen Aktionen an die Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach vor 50 Jahren erinnert. Mit seiner Tat wollte Palach die tschechoslowakische Gesellschaft aus ihrer Lethargie nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 wachrütteln. Der Student starb drei Tage nach seiner Selbstverbrennung unter entsetzlichen Qualen an den Folgen seiner Tat.