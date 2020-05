Position Tschechiens zu Israel bleibt unverändert

Die Position der Tschechischen Republik zu Israel bleibt unverändert. Das unterstrich Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) nach seinem Treffen mit Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Montag. Petříček und zwei von dessen Vorgängern im Amt haben in einem Zeitungsartikel am Samstag die geplanten Annexionspläne von Israel im Westjordanland kritisiert.

Die Tschechische Republik habe Israel auf internationalen Foren jüngst klar unterstützt, betonte Hamáček via Twitter. Er und der Außenminister hätten sich geeinigt, sie seien bereit, eine Abstimmung im Abgeordnetenhaus zu unterstützen, mit der man die Politik gegenüber Israel als einem der bedeutendsten Partner Tschechiens bestätigen würde, führte er an.