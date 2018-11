Der polnische Premier Mateusz Morawiecki begrüßt den Kompromiss bei den Brexit-Verhandlungen. Es sei notwendig, für die Zukunft stabile Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien aufrechtzuerhalten, so Morawiecki am Donnerstag nach der gemeinsamen Tagung der Regierungen Polens und Tschechiens in Prag.

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) sagte, er sei neugierig, wie das Abkommen aussehen wird. Dies werde er beim EU-Gipfel am 25. November erfahren, Babiš.