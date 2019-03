Polizei will zentrales Analysezentrum

Bis Anfang kommenden Jahres will die tschechische Polizei ein zentrales Analysezentrum einrichten. Dies sagte der neue Polizeichef Jan Švejdar in einem Gespräch für das Nachrichtenportal idnes.cz. Demnach soll in dem Zentrum alle relevanten Daten für die Einheiten der Polizei, der Staatsverwaltung sowie für die internationale Zusammenarbeit zusammenlaufen.

Das zentrale Analysezentrum wäre die größte Neuerung in der Polizeiorganisation seit zwei Jahren. Damals wurden die Einheiten für die Korruptionsbekämpfung und den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität umgebaut.