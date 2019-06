Polizei weist die von Präsidentenkanzlei eingereichte Strafanzeige zurück

Die Polizei wird sich mit der Strafanzeige nicht befassen, die die Präsidentenkanzlei von Miloš Zeman gegen Senator Václav Láska (Senator 21) und Vertreter der Plattform „Rekonstrukce státu“ wegen falscher Anschuldigung eingereicht hatte. Dies teilte ein Sprecher der Prager Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Präsidentenkanzlei reagierte mit der Strafanzeige auf den Fall, in dem Kanzler Vratislav Mynář verdächtigt wurde, versucht zu haben, in für die Kanzlei wichtigen Fällen Richter zu beeinflussen.

Die von der Präsidentenkanzlei erstattete Strafanzeige sei unbegründet, so die Prager Staatsanwaltschaft. Senator Láska und die Plattform „Rekonstrukce státu“ hatten zuvor eine Strafanzeige gegen Mynář erstattet, da sein Verhalten ihrer Meinung nach die Anzeichen der Straftat der Einschränkung der Unabhängigkeit des Gerichts gehabt hat.