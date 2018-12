Polizei warnt vor Scheinehen mit Türken und wachsendem Einfluss Chinas

Die Polizeizentrale zum Kampf gegen organisiertes Verbrechen (NCOZ) ist vor allem ausländischen Straftätern auf der Spur. Dabei hat sie in den ersten zwei Jahren ihrer Tätigkeit einen neuen Trend ausgemacht: die Vereinbarung von Scheinehen, bei denen tschechische Frauen vornehmlich türkische Männer heiraten. In ihrem Jahresbericht warnt die Institution zudem vor dem wachsenden Einfluss Chinas oder der „ungewöhnlich gefälligen“ Immigrationspolitik in den Beziehungen mit Vietnam. Die Zentrale beobachtet ebenso die Bemühungen russischsprachiger Persönlichkeiten, wie sie eine gewisse Kontrolle über das tschechische Territorium erlangen wollen.

Seit ihrer Entstehung im August 2016 hat die Polizeizentrale gegen 979 Personen und Firmen ermittelt. Sie hat davon gegen 215 Subjekte ein Strafverfahren eröffnet und in insgesamt 165 Fällen ist es zu einer Anklage gekommen.