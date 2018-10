Die Polizei warnt vor einer neuen Synthetik-Droge in Tschechien. Diese wurde in den letzten Wochen im Mährisch-Schlesischen Kreis im Umlauf war. Das Rauschmittel namens Cocolino könne die Gesundheit und das Leben seiner Konsumenten bedrohen, so eine Polizeisprecherin.

Das Synthetik-Cannabis hatte zwei Todesopfer gefordert. Insgesamt 23 Personen haben sich damit vergiftet.