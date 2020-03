Polizei verhaftet Mann nach Drohungen an Prager OB

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat die Polizei in Prag einen Mann verhaftet, der dem Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten-Partei) gedroht hat. Nachdem Hřib in den zurückliegenden Tagen unter anderem anordnete, dass öffentliche Verkehrsmittel und Gebäude sowie alle Geschäfte nur mit einem Mundschutz betreten werden dürfen, sei der OB von dem Mann erpresst worden. Mit was er dem Prager Regionalpolitiker gedroht habe, wollten weder Polizei noch der Magistrat der Stadt bekanntgeben.

Mit dem Fall haben sich die Kriminalisten des ersten Prager Stadtbezirks befasst. Binnen kurzer Zeit haben sie den Anrufer identifiziert und festgenommen. Der Mann sei im Schnellverfahren darüber informiert worden, die Straftat der Erpressung begangen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu vier Jahre Gefängnis, sagte Polizeisprecher Jan Daněk.