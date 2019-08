Polizei verhaftet Kuppler-Bande im Böhmerwald

Die tschechische Polizei in České Budějovice / Budweis hat eine Kuppler-Bande verhaftet, die Prostituierte unter anderem an Touristenunterkünfte im Böhmerwald vermittelt hat. Den zwei Männern aus dem Ausland und einer Frau aus Tschechien drohen nun bis zu acht Jahre Haft.

Von 2011 bis 2018 habe die Gang vor allem Frauen aus der Ukraine, Rumänien und Tschechien in die Gegend nahe der Grenze zu Bayern gebracht, so ein Sprecher der Polizei. Diese seien dann in Nachtclubs und Pensionen anschaffen gegangen, hieß es.